РФПИ вложит до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на рынок Индии

Моди находится в России с официальным визитом 8 и 9 июля. Поездка индийского премьера в Россию является первой с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г. Основные переговоры в расширенном и узком формате намечены на 9 июля. До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества.