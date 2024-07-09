РФПИ вложит до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на рынок Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами вложит до 100 млрд руб. в российские компании, выходящие на индийский рынок. Фонд договорился о взаимной поддержке бизнеса с Национальным агентством по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India). Об этом стало известно в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ, сообщает пресс-служба РФПИ.
Соглашение между РФПИ и Invest India призвано содействовать укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Индией.
«Объединение усилий для осуществления инвестиций c Invest India способствует ускоренной реализации новых двусторонних инвестиционных проектов в широком спектре отраслей», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Моди находится в России с официальным визитом 8 и 9 июля. Поездка индийского премьера в Россию является первой с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г. Основные переговоры в расширенном и узком формате намечены на 9 июля. До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества.