Индия и Россия договорились уволить индийцев из Вооруженных сил РФ
Граждан Индии уволят из российской армии и отправят на родину, сообщил первый замминистра индийского МИД Винай Кватра, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы ожидаем, что общее количество граждан Индии составит примерно от 35 до 50, из которых 10 граждан Индии нам удалось привезти обратно в Индию. Для этого предпринимаются очень активные усилия как самостоятельно, так и в партнерстве с российской стороной», – сказал он.
Кватра отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным «очень решительно поднял этот вопрос и сказал, что мы должны попытаться вернуть всех граждан обратно в Индию как можно скорее».
«Теперь обе стороны будут работать над этим», – заключил он.
9 июля телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что Путин решил уволить со службы граждан Индии, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Российская сторона, по данным канала, будет содействовать их возвращению в Индию.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.