Индия и Россия договорились уволить индийцев из Вооруженных сил РФ

«Мы ожидаем, что общее количество граждан Индии составит примерно от 35 до 50, из которых 10 граждан Индии нам удалось привезти обратно в Индию. Для этого предпринимаются очень активные усилия как самостоятельно, так и в партнерстве с российской стороной», – сказал он.