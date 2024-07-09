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Индия и Россия договорились уволить индийцев из Вооруженных сил РФ

Ведомости

Граждан Индии уволят из российской армии и отправят на родину, сообщил первый замминистра индийского МИД Винай Кватра, передает корреспондент «Ведомостей». 

«Мы ожидаем, что общее количество граждан Индии составит примерно от 35 до 50, из которых 10 граждан Индии нам удалось привезти обратно в Индию. Для этого предпринимаются очень активные усилия как самостоятельно, так и в партнерстве с российской стороной», – сказал он.

Кватра отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным «очень решительно поднял этот вопрос и сказал, что мы должны попытаться вернуть всех граждан обратно в Индию как можно скорее».

«Теперь обе стороны будут работать над этим», – заключил он.

9 июля телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что Путин решил уволить со службы граждан Индии, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Российская сторона, по данным канала, будет содействовать их возвращению в Индию.

Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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