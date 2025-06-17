Главные события ирано-израильского конфликта на 17 июня

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В результате военной операции Израиля против Ирана, получившей название «Восстающий лев», погибли уже более 220 человек, еще свыше 1300 госпитализированы, сообщили в минздраве Исламской Республики. С 13 июня ЦАХАЛ наносит удары по объектам иранской ядерной программы, а также заводам по производству оружия и позициям высокопоставленных военных. В ответ Тегеран бьет баллистическими ракетами по территории Израиля. К 16 июня число жертв этих атак возросло до 24 человек, заявил советник канцелярии премьер-министра страны Дмитрий Гендельман. / ABIR SULTAN / EPA / TASS