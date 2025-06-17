Главные события ирано-израильского конфликта на 17 июня

Главные события ирано-израильского конфликта на 17 июняИран атаковал штаб-квартиру «Моссада», убит начальник оперативного штаба ВС Ирана
Война между Ираном и Израилем продолжается уже четвертый день. Тегеран атаковал штаб-квартиру израильской спецслужбы «Моссад», Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об убийстве недавно назначенного начальника генерального штаба ВС Ирана.
«Ведомости» собрали основные данные по событиям ирано-израильского конфликта за 17 июня.
Последствия взаимных обстрелов
ЦАХАЛ объявила о ликвидации нового начальника оперативного штаба вооруженных сил (ВС) Ирана «Хатам аль-Анбия» генерала Али Шадмани.
Здание израильской разведки «Моссад» в Герцлии севернее Тель-Авива подверглось обстрелу, сообщило иранское агентство Tasnim. По данным агентства Mehr, восьмиэтажное здание обрушилось, также несколько ракет попали в район Герцлия. По последним данным, пострадали пять человек.
Стало известно о гибели трех человек в результате удара Израиля вечером 16 июня по зданию гостелерадиокомпании Ирана Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). По данным агентства Fars, все погибшие – сотрудники компании.
Ранним утром воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили об уничтожении израильского беспилотника, нацеленного на ядерный объект в Натанзе. С 13 июня объект уже подвергался атакам со стороны Израиля, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что наибольшие повреждения при ударах получил комплекс в Натанзе.
ВВС Израиля за ночь перехватили 30 иранских БПЛА, заявили в ЦАХАЛ. Один беспилотник, запущенный с территории Ирана, также был уничтожен в ходе утренней атаки.
Три судна загорелись у побережья Ирана недалеко от Ормузского пролива – одного из ключевых морских артерий мировой торговли, сообщил телеканал Press TV. При этом пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Сведений о нанесении израильских ударов по судам в территориальных водах Ирана не поступало.
Что говорят стороны конфликта
Перед началом иранских обстрелов, утром 17 июня, КСИР Ирана объявил о начале новой, более масштабной ракетной атаки на Израиль. Русская служба гостелерадио Ирана передает, что атаки на стратегические позиции Израиля в ближайшие часы будут усилены.
Израиль был атакован «передовым оружием» и с использованием сотен ударных беспилотников, сообщил командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.
Иран располагает достаточным арсеналом ракет для продолжительного конфликта с Израилем, заявил советник командующего КСИР Ахмад Вахиди: «Сокращение ракетных запасов – это шутка. Мы еще не использовали наши ракетные возможности стратегически».
Мир в целом поддерживает Израиль, несмотря на «дипломатическое наступление» Ирана, заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи может ждать «участь, похожая на судьбу [бывшего лидера Ирака] Саддама Хусейна». С такой угрозой выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Заявления мировых лидеров
Желание сменить власть в Иране внешним силовым вмешательством является ошибочным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 в Канаде. Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не исключает попытку убить верховного лидера Ирана Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп не стремится к прекращению огня между Ираном и Израилем, конфликт может быть завершен при полном отказе Тегерана от ядерных программ. Об этом он заявил журналистам, возвращаясь с саммита G7 в Канаде.
Трамп не видит признаков усиления помощи Ирану со стороны России и КНДР. Об этом сообщил журналист телеканала CBS News Дженнифер Якобс со ссылкой на заявление американского лидера.