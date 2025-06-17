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Axios: Трамп рассматривает передачу Израилю противобункерных бомб

Ведомости

В качестве ключевого рычага для давления на Иран президент США Дональд Трамп рассматривает «мощные средства для уничтожения бункеров». С их помощью возможна разрушительная атака на иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Уточняется, что такие средства есть у США, но отсутствуют у Израиля. Они могут стать основой в попытке заставить Иран заключить сделку, отметил собеседник Axios.

16 июня The Jerusalem Post писала, что Трамп хочет сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Отмечалось, что оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана.

13 июня противостояние Израиля и Ирана вышло на новый виток эскалации. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В Тегеране признали гибель в том числе командующего КСИР Хосейна Салами, командующего ВВС КСИР генерала Амира Али Хаджизаде, командира базы ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голама Али Рашида. Иран принял ответные меры. 17 июня ЦАХАЛ объявила о ликвидации нового начальника генштаба вооруженных сил Ирана генерала Али Шадмани.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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