Axios: Трамп рассматривает передачу Израилю противобункерных бомб

В качестве ключевого рычага для давления на Иран президент США Дональд Трамп рассматривает «мощные средства для уничтожения бункеров». С их помощью возможна разрушительная атака на иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.