Axios: Трамп рассматривает передачу Израилю противобункерных бомб
В качестве ключевого рычага для давления на Иран президент США Дональд Трамп рассматривает «мощные средства для уничтожения бункеров». С их помощью возможна разрушительная атака на иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Уточняется, что такие средства есть у США, но отсутствуют у Израиля. Они могут стать основой в попытке заставить Иран заключить сделку, отметил собеседник Axios.
16 июня The Jerusalem Post писала, что Трамп хочет сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Отмечалось, что оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана.
13 июня противостояние Израиля и Ирана вышло на новый виток эскалации. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В Тегеране признали гибель в том числе командующего КСИР Хосейна Салами, командующего ВВС КСИР генерала Амира Али Хаджизаде, командира базы ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голама Али Рашида. Иран принял ответные меры. 17 июня ЦАХАЛ объявила о ликвидации нового начальника генштаба вооруженных сил Ирана генерала Али Шадмани.