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Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники. 

Собеседники газеты рассказали, что оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана. Как пишет The Jerusalem Post, новое предложение может быть намного лучше», чем то, которое Вашингтон сделал около полутора недель назад.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.

Весной этого года Иран и США начали переговоры по ядерной проблеме. Вашингтон опасается, что Тегеран тайно создает ядерное оружие, Иран отвергал эти заявления. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции против ядерной инфраструктуры Ирана в ночь на 13 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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