Три человека погибли при ударе Израиля по зданию иранской телерадиокомпании
Трое сотрудников гостелерадиокомпании Ирана Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) погибли в результате атаки израильских сил на здание организации. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства Fars.
Атака на штаб-квартиру IRIB была совершена вечером 16 июня. Al Mayadeen сообщал о погибших и раненых. В момент атаки телеведущая Сахар Эмами вела прямой эфир. Она не пострадала. Fars сообщило, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю.
В ночь на 17 июня Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. В результате иранского обстрела в израильском городе Хайфа приостановил работу нефтеперерабатывающий завод Bazan. Трое сотрудников компании погибли.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня, когда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.