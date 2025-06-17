Три человека погибли при ударе Израиля по зданию иранской телерадиокомпании

Атака на штаб-квартиру IRIB была совершена вечером 16 июня. Al Mayadeen сообщал о погибших и раненых. В момент атаки телеведущая Сахар Эмами вела прямой эфир. Она не пострадала. Fars сообщило, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю.