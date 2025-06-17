Нефтеперерабатывающий завод в Израиле приостановил работу из-за атак Ирана

После этого иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю. В ночь на 17 июня Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. По данным агентства, воздушно-космические силы Тегерана атаковали стратегически важные цели в глубине «оккупированных территорий».