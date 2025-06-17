Нефтеперерабатывающий завод в Израиле приостановил работу из-за атак Ирана
В израильском городе Хайфа нефтеперерабатывающий завод Bazan приостановил работу из-за последствий обстрела со стороны Ирана. Погибли три сотрудника компании. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Удары Ирана нанесли значительный ущерб электростанции, которая обеспечивает часть потребностей, необходимых для работы нефтеперерабатывающего комплекса.
В компании рассказали, что израильская электроэнергетическая корпорация, с которой она сотрудничает, мобилизовала все силы, что как можно быстрее восстановить электроснабжение завода.
После этого иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю. В ночь на 17 июня Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. По данным агентства, воздушно-космические силы Тегерана атаковали стратегически важные цели в глубине «оккупированных территорий».
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.