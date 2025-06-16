Главы МИД исламских стран призвали Израиль к прекращению военных действий
Главы МИД арабских и исламских стран сделали совместное заявление о необходимости прекращения военных действий Израиля против Ирана. Об этом говорится в соответствующем документе, передает агентство MENA.
В заявлении главы ведомств подчеркнули, что сейчас необходимо создать зону на Ближнем Востоке, которая была бы свободной от всех видов оружия массового уничтожения. Эта зона должна охватывать все государства региона, говорится в документе.
Министры также осудили удары Израиля по Ирану и заявили, что такие действия являются нарушением устава ООН. Они призвали к деэскалации конфликта между странами и прекращению огня.
Кроме того, в совместном заявлении глав МИДов подчеркивается, что только дипломатия является реальным путем разрешения конфликта.
По их мнению, Ирану и Израилю необходимо воздерживаться от ударов по ядерным объектам, поскольку на некоторые из них распространяются гарантии Международного агентства по атомной энергии.
Подписи под документом поставили главы МИД Алжира, Бахрейна, Брунея, Гамбии, Джибути, Египта, Иордании, Ирака, Катара, Коморских Островов, Кувейта, Ливии, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Турции и Чада.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.