Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Тегерана, повредив аэропорт, завод по производству ракетного оружия и крупнейший ядерный комплекс в Натанзе. Также были удары по жилым зданиям. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции были госпитализированы свыше 1400 человек.