Израиль ударил по штаб-квартире гостелеканала ИранаИран заявлял, что будет отвечать на любую атаку
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру иранского государственного телевидения IRIB, сообщило агентство Al Jazeera. Удары были нанесены в ходе последней ракетной атаки на столицу Ирана Тегеран. Al Mayadeen сообщает, что после атаки есть погибшие и раненые.
В момент атаки прямой эфир вела телеведущая Сахар Эмами. Она не пострадала и спустя несколько минут после повторного удара вернулась в прямой эфир, сообщает агентство IRNA. Само здание телеканала, судя по опубликованным агентством Tasnim кадрам, получило серьезные повреждения и объято пламенем.
The Wall Street Journal писала, что Иран готовится возобновить переговоры по ядерной программе и через арабских посредников посылает сигналы США и Израилю. Страна намерена завершить боевые действия в конфликте с Израилем.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что страна не хочет расширения конфликта, однако будет отвечать на любую атаку. Агентство Fars сообщило, что Тегеран готовится к «очень большому удару» по Израилю. При этом Вашингтон должен остановить удары Израиля, чтобы продолжить переговоры по ядерной сделке.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Тегерана, повредив аэропорт, завод по производству ракетного оружия и крупнейший ядерный комплекс в Натанзе. Также были удары по жилым зданиям. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции были госпитализированы свыше 1400 человек.