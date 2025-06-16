WSJ: Иран стремится к окончанию боев и переговорам
Иран через арабских посредников посылает сигналы США и Израилю, сообщая о своем стремлении к окончанию боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ближневосточных и европейских чиновников.
Кроме того, Израилю передали послания, в которых говорится, что в интересах обеих сторон сдерживать насилие. Собеседники газеты рассказали, что Тегеран готов вновь сесть за стол переговоров при условии, если США не присоединяться к атакам со стороны Израиля.
Как пишет WSJ, обеспечение паузы в военных действиях может дать Ирану передышку для перегруппировки и усиления давления на международном уровне против израильской кампании.
Иранская сторона сообщила арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы военных действий, если не будет перспектив возобновления переговоров с США. При этом нет признаков того, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах, сообщили WSJ арабские посредники.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщал, что Тегеран не хочет расширения конфликта с Израилем, но будет отвечать на любую атаку. Он добавил, что, если США хотят возобновить переговоры по ядерной программе, Вашингтон должен остановить военные действия со стороны Израиля.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.
Весной этого года Иран и США начали переговоры по ядерной проблеме. Вашингтон опасается, что Тегеран тайно создает ядерное оружие, Иран отвергал эти заявления. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции против ядерной инфраструктуры Ирана в ночь на 13 июня.