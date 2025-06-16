WSJ: Иран стремится к окончанию боев и переговорам

Иранская сторона сообщила арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы военных действий, если не будет перспектив возобновления переговоров с США. При этом нет признаков того, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах, сообщили WSJ арабские посредники.