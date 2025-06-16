Президент Ирана заявил, что страна не хочет расширять конфликт с Израилем

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день ЦАХАЛ атаковала иранские ядерные объекты, в результате ударов погибли несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.