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Президент Ирана заявил, что страна не хочет расширять конфликт с Израилем

Ведомости

Тегеран не хочет расширения конфликта с Израилем, но будет отвечать на любую атаку. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова передает телеканал Nour News.

Он добавил, что, если США хотят возобновить переговоры по ядерной программе, Вашингтон должен остановить военные действия со стороны Израиля.

Агентство Tasnim писало, что Тегеран готов атаковать жилые районы Израиля в случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит атаки на мирное население Ирана. Агентство Fars сообщило, что Тегеран готовится к «очень большому удару» по Израилю.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день ЦАХАЛ атаковала иранские ядерные объекты, в результате ударов погибли несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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