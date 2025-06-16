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Tasnim: Иран атакует жилые кварталы Израиля в ответ на действия ЦАХАЛ

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Тегеран готов атаковать жилые районы Израиля в случае если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит атаки на мирное население Ирана. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Иран пока не наносил прямых ударов по жилым районам на оккупированных территориях. Однако очевидно, что если израильтяне продолжат атаки, мы не оставим им ни единого безопасного места», – сказал собеседник агентства.

Агентство Fars сообщило, что Тегеран готовится к «очень большому удару» по Израилю.

В ночь на 16 июня Иран нанес ответные удары по территории Израиля. По данным минздрава Израиля, при иранских ударах пострадали 287 человек. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала, что из-за прилета ракет погибли как минимум четыре человека.

При ударах Израиля в Иране погибли 224 человека. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции 13 июня были госпитализированы свыше 1400 человек.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день ЦАХАЛ атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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