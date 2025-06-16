Fars: Иран готовится мощно ударить по Израилю
Иран готов нанести «серьезный удар» по Израилю. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на высокопоставленный источник в службах безопасности страны.
16 июня Армия обороны Израиля атаковала штаб-квартиру иранского государственного телевидения IRIB. Удары были нанесены в ходе последней ракетной атаки на столицу Ирана Тегеран. Al Mayadeen сообщает, что после атаки есть погибшие и раненые.
The Wall Street Journal писала, что Иран готовится возобновить переговоры по ядерной программе и через арабских посредников посылает сигналы США и Израилю. Страна намерена завершить боевые действия в конфликте с Израилем. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не хочет расширения конфликта, однако будет отвечать на любую атаку.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Тегерана, повредив аэропорт, завод по производству ракетного оружия и крупнейший ядерный комплекс в Натанзе. Также были удары по жилым зданиям. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции были госпитализированы свыше 1400 человек.