Иран начал новую волну ответных ударов по Израилю
Иран начал новую волну ответных ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.
По данным агентства, воздушно-космические силы Тегерана атаковали стратегически важные цели в глубине «оккупированных территорий». Израиль, в свою очередь, сообщил о прекращении вещания 14 телеканалов.
16 июня Армия обороны Израиля атаковала штаб-квартиру иранского государственного телевидения IRIB. Удары были нанесены в ходе последней ракетной атаки на столицу Ирана. Al Mayadeen сообщает, что после атаки есть погибшие и раненые. После этого иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.