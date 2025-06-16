Иран начал новую волну ответных ударов по Израилю

16 июня Армия обороны Израиля атаковала штаб-квартиру иранского государственного телевидения IRIB. Удары были нанесены в ходе последней ракетной атаки на столицу Ирана. Al Mayadeen сообщает, что после атаки есть погибшие и раненые. После этого иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю.