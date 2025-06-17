Израиль объявил об убийстве нового главы центрального штаба Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нового начальника центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал-майора Али Шадмани. Об этом заявили в пресс-службе армии.
«После получения точных разведданных управлением разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удар по штабу в самом центре Тегерана и ликвидировали Али Шадмани, начальника центрального штаба [ВС Ирана]», – говорится в сообщении.
Шадмани был назначен на должность главы генштаба Ирана четыре дня назад, после убийства Израилем прежнего начальника штаба генерал-лейтенанта Голамали Рашида.
ЦАХАЛ напомнила, что под командованием Шадмани находился чрезвычайный командный центр «Хатам аль-Анбия», отвечавший за управление боевыми операциями и утверждение военных планов Ирана. Он также являлся генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран пока официально не заявлял о гибели Шадмани.
До назначения на пост начальника генштаба Шадмани занимал должность заместителя командующего чрезвычайным командным центром «Хатам аль-Анбия» и начальника оперативного управления генштаба Ирана.
С начала израильской операции 13 июня в Тегеране признали гибель ряда высших военных руководителей. Среди них командующий КСИР Хосейн Салами, командующий ВВС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде, командир базы ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голам Али Рашид.