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Израиль объявил об убийстве нового главы центрального штаба Ирана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нового начальника центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал-майора Али Шадмани. Об этом заявили в пресс-службе армии.

«После получения точных разведданных управлением разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удар по штабу в самом центре Тегерана и ликвидировали Али Шадмани, начальника центрального штаба [ВС Ирана]», – говорится в сообщении.

Шадмани был назначен на должность главы генштаба Ирана четыре дня назад, после убийства Израилем прежнего начальника штаба генерал-лейтенанта Голамали Рашида.

ЦАХАЛ напомнила, что под командованием Шадмани находился чрезвычайный командный центр «Хатам аль-Анбия», отвечавший за управление боевыми операциями и утверждение военных планов Ирана. Он также являлся генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран пока официально не заявлял о гибели Шадмани.

До назначения на пост начальника генштаба Шадмани занимал должность заместителя командующего чрезвычайным командным центром «Хатам аль-Анбия» и начальника оперативного управления генштаба Ирана.

С начала израильской операции 13 июня в Тегеране признали гибель ряда высших военных руководителей. Среди них командующий КСИР Хосейн Салами, командующий ВВС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде, командир базы ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голам Али Рашид. 

16 июня КСИР пригрозил Израилю продолжением операций «до полного уничтожения сионистского режима». 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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