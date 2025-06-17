Израиль объявил об убийстве нового главы центрального штаба Ирана

ЦАХАЛ напомнила, что под командованием Шадмани находился чрезвычайный командный центр «Хатам аль-Анбия», отвечавший за управление боевыми операциями и утверждение военных планов Ирана. Он также являлся генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран пока официально не заявлял о гибели Шадмани.