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КСИР пригрозил Израилю продолжением операций «до полного уничтожения»

Ведомости

Иран усилит операции против Израиля, они будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима». Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает Sepah News.

«Сторонники этого преступного режима также должны знать, что эффективные, целенаправленные и более разрушительные операции против его жизненно важных целей будут продолжаться до его полного уничтожения», – говорится в заявлении.

Противостояние Ирана и Израиля обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение масштабной операции, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран стал обстреливать Израиль ракетами и дронами.

В результате израильских ударов 13 июня в Тегеране признали гибель ряда высших военных руководителей. Среди них командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор КСИР Мохаммад Багери, командующий ВВС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде и командир базы ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голам Али Рашид.

15 июня КСИР подтвердил гибель еще семи высокопоставленных офицеров, которые курировали разработки дронов и ракет. По иранским данным, всего убито 15 высокопоставленных военных, Reuters со ссылкой на источники писало о «не менее 20». ЦАХАЛ сообщала также о гибели бывшего главы службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Он был близким помощником верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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