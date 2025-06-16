КСИР пригрозил Израилю продолжением операций «до полного уничтожения»

15 июня КСИР подтвердил гибель еще семи высокопоставленных офицеров, которые курировали разработки дронов и ракет. По иранским данным, всего убито 15 высокопоставленных военных, Reuters со ссылкой на источники писало о «не менее 20». ЦАХАЛ сообщала также о гибели бывшего главы службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Он был близким помощником верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.