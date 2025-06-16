КСИР пригрозил Израилю продолжением операций «до полного уничтожения»
Иран усилит операции против Израиля, они будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима». Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает Sepah News.
«Сторонники этого преступного режима также должны знать, что эффективные, целенаправленные и более разрушительные операции против его жизненно важных целей будут продолжаться до его полного уничтожения», – говорится в заявлении.
Противостояние Ирана и Израиля обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение масштабной операции, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран стал обстреливать Израиль ракетами и дронами.
В результате израильских ударов 13 июня в Тегеране признали гибель ряда высших военных руководителей. Среди них командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор КСИР Мохаммад Багери, командующий ВВС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде и командир базы ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голам Али Рашид.
15 июня КСИР подтвердил гибель еще семи высокопоставленных офицеров, которые курировали разработки дронов и ракет. По иранским данным, всего убито 15 высокопоставленных военных, Reuters со ссылкой на источники писало о «не менее 20». ЦАХАЛ сообщала также о гибели бывшего главы службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Он был близким помощником верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.