Министр обороны Израиля пообещал населению Тегерана расплату за обстрелы

В ночь на 16 июня обстрелу иранскими баллистическими ракетами подверглись четыре района в центральной части Израиля. По данным минздрава страны, при ударах Ирана пострадали 287 человек. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала, что в результате прилета иранских ракет погибли по меньшей мере три человека. В больницы поступили еще 67 пострадавших.