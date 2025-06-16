Министр обороны Израиля пообещал населению Тегерана расплату за обстрелы
Жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей Ирана. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.
«Высокомерный диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу, который ведет прицельные обстрелы гражданского населения Израиля, чтобы удержать ЦАХАЛ от продолжения атаки, которая подрывает его возможности», – подчеркнул Кац.
Противостояние Ирана и Израиля обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Обмен ударами продолжается.
В ночь на 16 июня обстрелу иранскими баллистическими ракетами подверглись четыре района в центральной части Израиля. По данным минздрава страны, при ударах Ирана пострадали 287 человек. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала, что в результате прилета иранских ракет погибли по меньшей мере три человека. В больницы поступили еще 67 пострадавших.