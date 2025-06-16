Иран назвал условия прекращения военного конфликта с Израилем

Незадолго до выступления главы МИД Ирана президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Вашингтон не имел отношения к израильской атаке. При этом он предупредил, что если иранские военные «как-либо нападут на США», то американцы обрушат на Иран «всю свою мощь и на всех уровнях». Одновременно он призвал Тегеран и Тель-Авив сесть за стол переговоров. До этого Трамп 13 июня заявил Fox News , что как минимум был в курсе израильских планов удара по Ирану, и добавил, что Вашингтон будет защищать и себя, и Израиль.