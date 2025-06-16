Иран назвал условия прекращения военного конфликта с Израилем

Иран назвал условия прекращения военного конфликта с ИзраилемТегеран готов к ядерной сделке, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке
Война, которая начала разгораться на Ближнем Востоке, похоже, принесла первые результаты. Тегеран готов заключить соглашение с США, которое предполагает отсутствие ядерного оружия у страны, но при этом сохраняет ей гарантии на мирный атом. Об этом 15 июня заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи послам и представителям международных организаций в Исламской Республике.
В американо-иранских переговорах по ядерной сделке (возобновились 12 апреля) стороны столкнулись с кризисом доверия, заметил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик: «Теперь Иран оказался в двойственной ситуации, вынужденный одновременно вести переговоры и защищать страну от военной агрессии Израиля». После первых атак со стороны Израиля Тегеран объявил об отмене шестого раунда переговоров по ядерной сделке между Ираном и США (должны были состояться 15 июня в Омане).
Замглавы МИДа страны Казем Гарибабади в эфире телеканала IRIB сообщил о сокращении сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, а также пригрозил выходом страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае активации механизма восстановления санкций ООН. Но Иран пока не намерен выходить из ДНЯО, уверен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
В текущих условиях ирано-американские переговоры по ядерной сделке маловероятны, но Тегеран готов зафиксировать обязательство невозможности создания ядерного оружия при сохранении права на мирный атом, говорит эксперт: «Даже без израильских авиаударов на разработку такого оружия Ирану требуется минимум два года.
После восстановления инфраструктуры и восполнения кадровых потерь страна сможет возобновить исследования». Военный эксперт Юрий Лямин считает, что «обладание оружием может стать гарантией защиты в будущем».
Горячий восток
Эскалация на Ближнем Востоке началась утром 13 июня с воздушной атаки Израиля. За три дня в рамках операции «Восстающий лев» Тель-Авив задействовал 200 боевых самолетов и нанес удары более чем по 800 целям, включая обогатительный завод в Натанзе, ядерный исследовательский центр в Исфахане, штаб-квартиру ядерной программы и здание минобороны в Тегеране.
В результате пятничных израильских ударов в Тегеране признали гибель ряда высших военных руководителей. В их числе командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор КСИР Мохаммад Багери, командующий ВВС КСИР генерал Амир Али Хаджизаде (курировавший ракетную программу), а также командир базы ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голам Али Рашид.
Туристическая эвакуация
Уже 15 июня КСИР подтвердил гибель еще семи высокопоставленных офицеров, курировавших разработки беспилотников и ракет. Всего, хотя и не везде с указанием точных имен, по иранским данным, убито 15 высокопоставленных военных. Reuters со ссылкой на источники называло цифру «не менее 20». Погиб и Али Шамхани, старший советник верховного лидера Али Хаменеи, сообщила Армия обороны Израиля (АОИ).
Только спустя 17 часов после израильской атаки Тегеран объявил о начале ответной военной операции «Правдивое обещание III». Исламская Республика произвела массированный удар ракетами и дронами по двум израильском авиабазам, двум объектам ядерной инфраструктуры, комплексу зданий военной разведки, а также экономическим объектам в Тель-Авиве и Хайфе, передавала Press TV.
Иранские военные впервые применили твердотопливную баллистическую ракету средней дальности «Хейбар Шекан», способную уклоняться от систем ПВО, сообщил источник этого СМИ. Nour News сообщил об использовании иранцами баллистических ракет средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan. А источник агентства Mehr – о гиперзвуковой ракете. Всего, по данным израильских военных, Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре.
Иранский воздушный удар по Израилю, судя по всему, нанес серьезный ущерб нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, говорит Лямин. Согласно израильским данным, повреждены трубопроводы и транспортировочные линии между различными объектами, добавил эксперт: «Хотя переработка нефти продолжается, она могла серьезно сократиться и прекратиться производство каких-то продуктов переработки».
Фактор переговоров
Тель-Авив, по словам иранского министра Арагчи, атаковал, чтобы сорвать американо-иранские переговоры по ядерной сделке. Но Тегеран готов прекратить ответные удары, если Израиль остановит агрессивные действия.
Исламская Республика получила информацию от Вашингтона о неучастии США в военных операциях против Ирана, утверждает министр иностранных дел страны. «США необходимо изложить свою точную позицию и осудить атаку на ядерные объекты», – отметил Арагчи.
Незадолго до выступления главы МИД Ирана президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Вашингтон не имел отношения к израильской атаке. При этом он предупредил, что если иранские военные «как-либо нападут на США», то американцы обрушат на Иран «всю свою мощь и на всех уровнях». Одновременно он призвал Тегеран и Тель-Авив сесть за стол переговоров. До этого Трамп 13 июня заявил Fox News , что как минимум был в курсе израильских планов удара по Ирану, и добавил, что Вашингтон будет защищать и себя, и Израиль.
Угроза удара по американским базам на Ближнем Востоке повторялась рядом иранских официальных лиц до 13 июня. После атаки Mehr сообщило о конфиденциальном предупреждении удара по ближневосточным базам не только США, но также Франции и Великобритании, в случае если они будут помогать израильским атакам.
США принимают непрямое участие в ирано-израильском конфликте, полагает Сокольщик. По его мнению, израильская военная операция как минимум одобрена администрацией Трампа и в ее разработке, скорее всего, принимали участие разведки США и Израиля. Эксперт не исключает вероятности подключения не только США, но и некоторых стран Евросоюза на стороне еврейского государства в случае дальнейшей эскалации.
Солидарность с Ираном
Дипломатические ведомства России и Китая осудили израильскую военную операцию против Ирана, назвав ее нарушением суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики. Солидарно выступил и ряд арабских государств. МИД Турции призвал принять срочные меры против действий израильской стороны.
Сам Тегеран запросил заседание Совбеза ООН.
В ситуацию в связи с ее опасным обострением включилось и высшее руководство РФ. Президент Владимир Путин, как сообщил Кремль, уже 13-го числа переговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Первому он выразил соболезнования, второму он заявил о важности возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами.
Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль в эфире немецкого общественного телевидения ARD в тот же день также сообщил о готовности Берлина, Парижа и Лондона стать посредниками в переговорах по иранской ядерной программе с целью деэскалации на Ближнем Востоке.
В подготовке материала участвовал Илья Лакстыгал