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Гросси: при ударах Израиля больше всего пострадал ядерный объект в Натанзе

Ведомости

Наибольшие повреждения при ударах Израиля получил ядерный объект в Натанзе в Центральном Иране. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «Би-би-си».

«Я бы сказал, что наибольший ущерб был нанесен объекту в Натанзе, где был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи», – сказал он (цитата по ТАСС).

В МАГАТЭ сообщали, что сейчас показатель радиоактивности за пределами объекта находится на нормальном уровне, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.

Днем 16 июня Гросси заявил, что новых повреждений на ядерном комплексе в Натанзе не зафиксировано.

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 

«Ведомости» писали, что в Иране находится 18 объектов ядерной инфраструктуры. Например, в центральной провинции Исфахан расположены научно-исследовательский центр на 3000 специалистов, заводы по переработке урана и производству топливных таблеток для реактора IR-40. В Ардакане завод перерабатывает в желтый кек руды с уранового рудника Саганд. В совокупности запасы месторождения насчитывают 1,55 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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