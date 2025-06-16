Гросси: при ударах Израиля больше всего пострадал ядерный объект в Натанзе
Наибольшие повреждения при ударах Израиля получил ядерный объект в Натанзе в Центральном Иране. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «Би-би-си».
«Я бы сказал, что наибольший ущерб был нанесен объекту в Натанзе, где был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи», – сказал он (цитата по ТАСС).
В МАГАТЭ сообщали, что сейчас показатель радиоактивности за пределами объекта находится на нормальном уровне, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
«Ведомости» писали, что в Иране находится 18 объектов ядерной инфраструктуры. Например, в центральной провинции Исфахан расположены научно-исследовательский центр на 3000 специалистов, заводы по переработке урана и производству топливных таблеток для реактора IR-40. В Ардакане завод перерабатывает в желтый кек руды с уранового рудника Саганд. В совокупности запасы месторождения насчитывают 1,55 млн т.