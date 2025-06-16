Гросси сообщил о последствиях атаки Израиля на иранские ядерные объекты

Повреждений не зафиксировано на заводе по обогащению топлива в Фордо или на тяжеловодном реакторе в Хондабе, который находится в стадии строительства. Атаки также не затронули атомную электростанцию Бушер и исследовательский реактор в Тегеране. При этом на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре строения. Среди них центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана и завод по производству топлива для реактора в Тегеране.