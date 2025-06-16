Гросси сообщил о последствиях атаки Израиля на иранские ядерные объекты
На крупнейшем ядерном комплексе в Натанзе после ударов 13 июня не зафиксировано новых повреждений. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Ранее при израильской атаке на ядерном объекте в Натанзе была уничтожена надземная часть завода по обогащению урана. В настоящий момент показатель радиоактивности за пределами объекта остается неизменным и находится на нормальном уровне, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.
Повреждений не зафиксировано на заводе по обогащению топлива в Фордо или на тяжеловодном реакторе в Хондабе, который находится в стадии строительства. Атаки также не затронули атомную электростанцию Бушер и исследовательский реактор в Тегеране. При этом на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре строения. Среди них центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана и завод по производству топлива для реактора в Тегеране.
Гросси выразил готовность взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий в соответствии с мандатом МАГАТЭ.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего исламская республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.
По данным минздрава Израиля, при иранских ударах пострадали 287 человек. Израильская национальная медицинская служба (MDA) сообщала, что из-за прилета ракет погибли как минимум три человека. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции был госпитализирован 1481 пострадавший. Из них 224 человека погибли.