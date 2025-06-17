КСИР заявил о начале еще более масштабной ракетной атаки на Израиль

Русская служба Гостелерадио Ирана со ссылкой на командующего сухопутными войсками Ирана также сообщила, что атаки на стратегические позиции Израиля в ближайшие часы будут усилены. Военный рассказал о начале мощных ударов с применением передового вооружения. По его словам, эти атаки в ближайшие часы будут нарастать.