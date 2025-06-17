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КСИР заявил о начале еще более масштабной ракетной атаки на Израиль

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале новой, более масштабной ракетной атаки на Израиль.

«Несколько минут назад началась очередная волна ракетных ударов воздушно-космических сил КСИР, которая является более мощной и разрушительной, чем прежде», – цитирует заявление пресс-службы КСИР ТАСС.

Русская служба Гостелерадио Ирана со ссылкой на командующего сухопутными войсками Ирана также сообщила, что атаки на стратегические позиции Израиля в ближайшие часы будут усилены. Военный рассказал о начале мощных ударов с применением передового вооружения. По его словам, эти атаки в ближайшие часы будут нарастать.

16 июня появились данные, что Иран возобновил серию ответных ударов по Израилю. По данным агентства Tasnim, воздушно-космические силы Тегерана нанесли удары по стратегически важным целям в глубине «оккупированных территорий». В свою очередь, израильская сторона заявила о прекращении вещания 14 телеканалов после атак.

До этого 16 июня Армия обороны Израиля нанесла удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения IRIB в ходе последней ракетной атаки на Тегеран. По последним данным, три человека погибли при обстреле здания телерадиокомпании. После этого агентство Fars сообщило, что Тегеран готовится нанести «серьезный удар» по Израилю.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем усилилась 13 июня, когда израильская армия атаковала территорию Ирана, поразив ядерные объекты и военные позиции высокопоставленных чиновников. В ответ Иран начал массированные обстрелы Израиля с использованием ракет и дронов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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