Press TV: три судна загорелись у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива

17 июня Израиль объявил о ликвидации нового главы генштаба Ирана генерала Али Шадмани, назначенного на эту должность всего четыре дня назад. Это произошло после убийства прежнего командующего военным ведомством Мохаммада Багери. С начала операции 13 июня в Тегеране подтвердили гибель ряда высших военных чинов, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами, командующего ВВС КСИР генерала Амира Али Хаджизаде и ряда других.