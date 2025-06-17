Press TV: три судна загорелись у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива
Три судна загорелись у побережья Ирана недалеко от Ормузского пролива, сообщает иранский телеканал Press TV. В публикации представлены фотографии, на которых, предположительно, запечатлены горящие корабли.
Ормузский пролив является одной из ключевых морских артерий мировой торговли. Через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива на азиатские рынки, что делает его стратегически важным для мировой энергетики.
Дополнительные подробности инцидента пока не сообщаются. Телеканал не называет причины случившегося. Сведений о нанесении израильских ударов по судам в территориальных Ирана не поступало.
Инцидент произошел на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. 13 июня израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным руководителям. В ответ Иран начал массированные обстрелы территории Израиля ракетами и дронами.
17 июня Израиль объявил о ликвидации нового главы генштаба Ирана генерала Али Шадмани, назначенного на эту должность всего четыре дня назад. Это произошло после убийства прежнего командующего военным ведомством Мохаммада Багери. С начала операции 13 июня в Тегеране подтвердили гибель ряда высших военных чинов, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами, командующего ВВС КСИР генерала Амира Али Хаджизаде и ряда других.