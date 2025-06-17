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МИД КНР: вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян примет участие в ПМЭФе

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Член постоянного комитета политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посетит Россию с 19 по 21 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом рассказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, сообщает «РИА Новости».

Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 18 по 21 июня, станет одной из ключевых площадок для обсуждения глобальных экономических вопросов. Его тема в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». По состоянию на 16 июня участие в форуме подтвердили уже 2000 представителей из 140 стран и территорий.

Центральным событием форума станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, а также лидеров Боливии и Зимбабве Луиса Арсе и Эммерсона Мнангагвы. Выступление главы российского государства, как уточняли в Кремле, будет сфокусировано на экономике и связанных с ней аспектах.

16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти надеются на то, что обострение конфликта между Ираном и Израилем не окажет влияния на перелеты иностранных участников на форум.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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