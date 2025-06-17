МИД КНР: вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян примет участие в ПМЭФе
Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 18 по 21 июня, станет одной из ключевых площадок для обсуждения глобальных экономических вопросов. Его тема в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». По состоянию на 16 июня участие в форуме подтвердили уже 2000 представителей из 140 стран и территорий.
Центральным событием форума станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, а также лидеров Боливии и Зимбабве Луиса Арсе и Эммерсона Мнангагвы. Выступление главы российского государства, как уточняли в Кремле, будет сфокусировано на экономике и связанных с ней аспектах.
16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти надеются на то, что обострение конфликта между Ираном и Израилем не окажет влияния на перелеты иностранных участников на форум.