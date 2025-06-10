Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ
Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ в 2025 г. будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Журналисты интересовались, на чем президент будет делать акцент во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня. Затронет ли глава РФ тему развития отечественной экономики или международного экономического сотрудничества. Песков заявил, что будет обсуждаться «и то, и другое».
«Это абсолютно взаимосвязано. Это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой, и со всеми составляющими вокруг экономики», – сказал представитель Кремля.
10 июня стало известно, что Путин выступит на пленарной сессии форума, а также примет участие в панельной дискуссии. Модератор дискуссии пока не раскрыт.
Петербургский международный экономический форум пройдет в центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». По последним данным, свое участие в мероприятии подтвердили уже представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных компаний, организаций, госструктур и экспертного сообщества.