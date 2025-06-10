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Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ

Ведомости

Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ в 2025 г. будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Журналисты интересовались, на чем президент будет делать акцент во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня. Затронет ли глава РФ тему развития отечественной экономики или международного экономического сотрудничества. Песков заявил, что будет обсуждаться «и то, и другое».

«Это абсолютно взаимосвязано. Это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой, и со всеми составляющими вокруг экономики», – сказал представитель Кремля.

10 июня стало известно, что Путин выступит на пленарной сессии форума, а также примет участие в панельной дискуссии. Модератор дискуссии пока не раскрыт.

Петербургский международный экономический форум пройдет в центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». По последним данным, свое участие в мероприятии подтвердили уже представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных компаний, организаций, госструктур и экспертного сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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