Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ

Журналисты интересовались, на чем президент будет делать акцент во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня. Затронет ли глава РФ тему развития отечественной экономики или международного экономического сотрудничества. Песков заявил, что будет обсуждаться «и то, и другое».