Сын короля Бахрейна привел Путину строки из стихотворения Пушкина

Путин 20 июня провел переговоры с сыном короля Бахрейна, который также является советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией и председателем высшего совета по делам молодежи и спорту. Делегация Бахрейна получила почетный статус страны-гостя на ПМЭФ-2025. Она состоит из 80 человек.