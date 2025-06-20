Сын короля Бахрейна привел Путину строки из стихотворения Пушкина
Сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа охарактеризовал отношение президента РФ Владимира Путина к народу строчкой из стихотворения поэта Александра Пушкина «Памятник». Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – говорится в тексте произведения, строки из которого зачитал сын короля Бахрейна.
Он указал, что эта «мудрая политика, подобная словам Пушкина», – политика российского президента по отношению к народу и она «не измеряется только цифрами».
Путин 20 июня провел переговоры с сыном короля Бахрейна, который также является советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией и председателем высшего совета по делам молодежи и спорту. Делегация Бахрейна получила почетный статус страны-гостя на ПМЭФ-2025. Она состоит из 80 человек.