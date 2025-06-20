«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с двумя вузами
«Роснефть» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с индийским Институтом развития менеджмента и Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). Об этом сообщается на сайте компании.
Документы подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, ректор СПбГУ Николай Кропачев и директор Института развития менеджмента Арвинд Сахай. Сотрудничество предусматривает обучение сотрудников компании по совместным программам Высшей школы менеджмента СПбГУ и Института развития менеджмента Гургаона, организацию обмена знаниями в сфере развития технологий в нефтегазовой сфере, повышение эффективности операционного менеджмента, логистики, искусственного интеллекта, цифровизации и др.
В рамках совместных образовательных программ для работников «Роснефти» также организуют посещение индийских компаний для изучения актуальных практик в нефтегазовой сфере. Реализация соглашения будет способствовать развитию партнерства между сторонами и решению комплексных задач бизнеса компании.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В форуме принимают участие около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, участвуют более 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».