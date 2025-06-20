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«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с двумя вузами

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«Роснефть» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с индийским Институтом развития менеджмента и Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ). Об этом сообщается на сайте компании.

Документы подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, ректор СПбГУ Николай Кропачев и директор Института развития менеджмента Арвинд Сахай. Сотрудничество предусматривает обучение сотрудников компании по совместным программам Высшей школы менеджмента СПбГУ и Института развития менеджмента Гургаона, организацию обмена знаниями в сфере развития технологий в нефтегазовой сфере, повышение эффективности операционного менеджмента, логистики, искусственного интеллекта, цифровизации и др.

В рамках совместных образовательных программ для работников «Роснефти» также организуют посещение индийских компаний для изучения актуальных практик в нефтегазовой сфере. Реализация соглашения будет способствовать развитию партнерства между сторонами и решению комплексных задач бизнеса компании.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В форуме принимают участие около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, участвуют более 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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