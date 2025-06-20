«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с двумя вузами

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В форуме принимают участие около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, участвуют более 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».