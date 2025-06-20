Новак и первый вице-премьер Казахстана обсудили поставки нефти и газа из России

В мае 2024 г. сенат Казахстана поддержал ратификацию протокола о транспортировке российской нефти через Казахстан в Китай. Согласно ему, транзит ресурса через территорию республики продлевается до 2034 г. Протокол был подписан в Санкт-Петербурге 16 июня 2023 г. Согласно документу, планируется поставлять в Китай через Казахстан 10 млн т российской нефти в течение ближайших десяти лет.