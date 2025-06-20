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Новак и первый вице-премьер Казахстана обсудили поставки нефти и газа из России

Ведомости

Россия и Казахстан обсудили на ПМЭФе условия поставок российских нефти и газа и транзит ресурсов через казахстанскую территорию. Об этом сообщили в правительстве РФ, встреча прошла между вице-премьером России Александром Новаком и первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром.

«Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 г. составил 25% к уровню 2023 г.», – сказал российский вице-премьер.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию, следует из сообщения кабмина.

Новак также высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в формате сделки ОПЕК+, которое вносит решающий вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка. Вице-премьер призвал продолжить координацию коллективных действий в рамках организации и пригласил Скляра на форум «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 15 по 17 октября в Москве.

В мае 2024 г. сенат Казахстана поддержал ратификацию протокола о транспортировке российской нефти через Казахстан в Китай. Согласно ему, транзит ресурса через территорию республики продлевается до 2034 г. Протокол был подписан в Санкт-Петербурге 16 июня 2023 г. Согласно документу, планируется поставлять в Китай через Казахстан 10 млн т российской нефти в течение ближайших десяти лет.

Нефть будет транспортироваться по системе магистральных трубопроводов по направлению граница России – граница Казахстана (магистральный нефтепровод Туймазы – Омск – Новосибирск-2) – граница России – граница Казахстана (Прииртышск) – Атасу (Казахстан) – Алашанькоу (КНР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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