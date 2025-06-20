Новак и первый вице-премьер Казахстана обсудили поставки нефти и газа из России
Россия и Казахстан обсудили на ПМЭФе условия поставок российских нефти и газа и транзит ресурсов через казахстанскую территорию. Об этом сообщили в правительстве РФ, встреча прошла между вице-премьером России Александром Новаком и первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром.
«Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 г. составил 25% к уровню 2023 г.», – сказал российский вице-премьер.
Стороны обсудили расширение сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию, следует из сообщения кабмина.
Новак также высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в формате сделки ОПЕК+, которое вносит решающий вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка. Вице-премьер призвал продолжить координацию коллективных действий в рамках организации и пригласил Скляра на форум «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 15 по 17 октября в Москве.
В мае 2024 г. сенат Казахстана поддержал ратификацию протокола о транспортировке российской нефти через Казахстан в Китай. Согласно ему, транзит ресурса через территорию республики продлевается до 2034 г. Протокол был подписан в Санкт-Петербурге 16 июня 2023 г. Согласно документу, планируется поставлять в Китай через Казахстан 10 млн т российской нефти в течение ближайших десяти лет.
Нефть будет транспортироваться по системе магистральных трубопроводов по направлению граница России – граница Казахстана (магистральный нефтепровод Туймазы – Омск – Новосибирск-2) – граница России – граница Казахстана (Прииртышск) – Атасу (Казахстан) – Алашанькоу (КНР).