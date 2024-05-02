Сенат Казахстана одобрил продление соглашения о транзите нефти РФ в Китай
Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана поддержали ратификацию протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ от 24 декабря 2013 г. по вопросу транспортировки российской нефти через Казахстан в Китай. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента.
«Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Протоколом продлевается срок действия соглашения на десять лет – до 1 января 2034 года», – говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената (цитата по ТАСС).
Как сообщает РБК со ссылкой на вице-министра энергетики Казахстана Сунгата Есимханова, в результате транзитных поставок в Китай страна получит $1 млрд 700 млн дохода за 10 лет. Сенатор Суиндик Алдашев в ходе заседания отметил, что тариф на транспортировку топлива по нефтепроводу Туймазы – Омск – Новосибирск составляет $2,1, а тариф на транзит – $15 за тонну.
Протокол был подписан в Санкт-Петербурге 16 июня 2023 г. Согласно документу, планируется поставлять в Китай через Казахстан 10 млн т российской нефти в течение ближайших десяти лет. Нефть будет транспортироваться по системе магистральных трубопроводов по направлению граница России – граница Казахстана (магистральный нефтепровод Туймазы – Омск – Новосибирск-2) – граница России – граница Казахстана (Прииртышск) – Атасу (Казахстан) – Алашанькоу (КНР).