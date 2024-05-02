Сенат Казахстана одобрил продление соглашения о транзите нефти РФ в Китай

«Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Протоколом продлевается срок действия соглашения на десять лет – до 1 января 2034 года», – говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената (цитата по ТАСС).