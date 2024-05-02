Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Сенат Казахстана одобрил продление соглашения о транзите нефти РФ в Китай

Ведомости

Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана поддержали ратификацию протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ от 24 декабря 2013 г. по вопросу транспортировки российской нефти через Казахстан в Китай. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента.

«Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Протоколом продлевается срок действия соглашения на десять лет – до 1 января 2034 года», – говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената (цитата по ТАСС).

Как сообщает РБК со ссылкой на вице-министра энергетики Казахстана Сунгата Есимханова, в результате транзитных поставок в Китай страна получит $1 млрд 700 млн дохода за 10 лет. Сенатор Суиндик Алдашев в ходе заседания отметил, что тариф на транспортировку топлива по нефтепроводу Туймазы – Омск – Новосибирск составляет $2,1, а тариф на транзит – $15 за тонну.

Протокол был подписан в Санкт-Петербурге 16 июня 2023 г. Согласно документу, планируется поставлять в Китай через Казахстан 10 млн т российской нефти в течение ближайших десяти лет. Нефть будет транспортироваться по системе магистральных трубопроводов по направлению граница России – граница Казахстана (магистральный нефтепровод Туймазы – Омск – Новосибирск-2) – граница России – граница Казахстана (Прииртышск) – Атасу (Казахстан) – Алашанькоу (КНР).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных