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Минфин США выдал лицензию на энергетические сделки с Россией до 1 ноября

Она позволяет совершать расчеты с российскими банками, попавшими под санкции
Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию №8I, разрешающую проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере. Данная лицензия будет действовать до 1 ноября 2024 г., по сути она продлевает срок действия другой, изданной под номером 8H в октябре 2023 г., следует из материалов ведомства.

В документе говорится, что сделки в энергетической сфере разрешаются с Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», любой дочерней структурой данных кредитных организаций, где им принадлежит более 50%. Также исключение коснулось Центробанка России.

В лицензии пояснили понимание термина сделки «в сфере энергетики». Речь идет о любых трансакциях, связанных с добычей, производством, переработкой, сжижением, газификацией, перевозке или покупке нефти, конденсатов, СПГ, нефтепродуктов и других энергоносителей, способных производить энергию, таких как уголь, древесина, уран и др.

США и другие страны Запада существенно усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине, в течение последних двух лет они постоянно вводят новые и новые санкции, нацеленные на подрыв российской экономики, которая, однако, показала рост на 3,6% по итогам 2023 г.

В апреле США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) и Чикагская товарная биржа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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