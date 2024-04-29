Минфин США выдал лицензию на энергетические сделки с Россией до 1 ноября

Минфин США выдал лицензию на энергетические сделки с Россией до 1 ноябряОна позволяет совершать расчеты с российскими банками, попавшими под санкции
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию №8I, разрешающую проведение финансовых операций с подсанкционными российскими банками для расчетов в энергетической сфере. Данная лицензия будет действовать до 1 ноября 2024 г., по сути она продлевает срок действия другой, изданной под номером 8H в октябре 2023 г., следует из материалов ведомства.
В документе говорится, что сделки в энергетической сфере разрешаются с Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», любой дочерней структурой данных кредитных организаций, где им принадлежит более 50%. Также исключение коснулось Центробанка России.
В лицензии пояснили понимание термина сделки «в сфере энергетики». Речь идет о любых трансакциях, связанных с добычей, производством, переработкой, сжижением, газификацией, перевозке или покупке нефти, конденсатов, СПГ, нефтепродуктов и других энергоносителей, способных производить энергию, таких как уголь, древесина, уран и др.
США и другие страны Запада существенно усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине, в течение последних двух лет они постоянно вводят новые и новые санкции, нацеленные на подрыв российской экономики, которая, однако, показала рост на 3,6% по итогам 2023 г.
В апреле США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) и Чикагская товарная биржа.