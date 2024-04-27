Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов
Попытки выдавливания России с энергетических рынков продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции ЕС против российских проектов сжиженного природного газа (СПГ).
«Конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки. Прежде всего, конечно, это выгодно для Соединенных Штатов Америки, для ряда других стран, для оконечных потребителей, прежде всего, промышленных секторов Европы», – сказал он.
Песков добавил, что Москва будет искать пути преодоления «вот этих незаконных препонов, недобросовестной конкуренции и незаконных действий».
22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны ЕС обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт СПГ из России.
В конце 2023 г. Европарламент и Совет ЕС одобрили возможность для государств – членов союза вводить запрет на импорт СПГ из России самостоятельно, без привязки к санкционным ограничениям ЕС. Инициаторами этой меры, по данным Bloomberg, стали Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.
«Ведомости» со ссылкой на данные холдинга Kpler писали, что общий экспорт СПГ из России в 2023 г. составил 32,3 млн т – снижение на 1,7% к уровню 2022 г. На поставки в страны ЕС пришлись 48% российского экспорта.