Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов

«Конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки. Прежде всего, конечно, это выгодно для Соединенных Штатов Америки, для ряда других стран, для оконечных потребителей, прежде всего, промышленных секторов Европы», – сказал он.