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Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов

Ведомости

Попытки выдавливания России с энергетических рынков продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции ЕС против российских проектов сжиженного природного газа (СПГ).

«Конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки. Прежде всего, конечно, это выгодно для Соединенных Штатов Америки, для ряда других стран, для оконечных потребителей, прежде всего, промышленных секторов Европы», – сказал он.

Песков добавил, что Москва будет искать пути преодоления «вот этих незаконных препонов, недобросовестной конкуренции и незаконных действий».

22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны ЕС обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт СПГ из России.

В конце 2023 г. Европарламент и Совет ЕС одобрили возможность для государств – членов союза вводить запрет на импорт СПГ из России самостоятельно, без привязки к санкционным ограничениям ЕС. Инициаторами этой меры, по данным Bloomberg, стали Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

«Ведомости» со ссылкой на данные холдинга Kpler писали, что общий экспорт СПГ из России в 2023 г. составил 32,3 млн т – снижение на 1,7% к уровню 2022 г. На поставки в страны ЕС пришлись 48% российского экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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