«Газпром» сообщил о рекордной поставке газа на российский рынок зимой

Россия поставляет газ в Европу по транзиту через Украину и по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток» – по второй нитке газ идет на рынок Турции. По ГТС Украины прокачка осуществляется в страны Центральной и Западной Европы, а также в Молдавию. По «Турецкому потоку» газ поставляется в Болгарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Хорватию, а также в Венгрию.