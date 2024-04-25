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«Газпром» сообщил о рекордной поставке газа на российский рынок зимой

Ведомости

Общий объем поставок газа на внутренний рынок по газотранспортной системе «Газпрома» достиг исторически рекордного уровня в осенне-зимний период, сообщили в пресс-службе компании.

«По предварительным данным, в октябре-марте общий объем поставок газа на внутренний рынок по газотранспортной системе “Газпрома” достиг исторически рекордного уровня и примерно на 5% превысил показатель отопительного сезона 2022/2023 г.», – говорится в сообщении.

«Особенно морозными» в компании назвали декабрь 2023 и январь 2024 г. Пик аномальных холодов пришелся на первую половину января, температура опустилась до минус 19,8 градусов 13 января. В том же месяце был дважды установлен исторический максимум суточных поставок газа: 12 января – 1788,3 млн куб. м, 13 января – 1814,7 млн куб. м газа.

«До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 г. было поставлено 1786,8 млн куб. м газа)», – отметили в «Газпроме».

Уточняется, что во многом успешному прохождению периода способствовала работа подземных хранилищ газа (ПХГ). К началу сезона отбора 2023/2024 г. в российских хранилищах был создан максимальный исторический оперативный резерв газа в 72,842 млрд куб. м.

Повышенный спрос на российский газ в осенне-зимний период был зафиксирован и со стороны зарубежных потребителей, – в частности, КНР и Узбекистана. С ноября по февраль компания 11 раз обновила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», добавили в представительстве.

«Газпром» поручил создать оперативный резерв газа в подземных хранилищах (ПХГ) в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в рекордном объеме 73,034 млрд куб. м.

В начале апреля «Ведомости» подсчитали, что объем трубопроводного экспорта российского газа в Европу (Евросоюз и Молдавию) в марте 2024 г. вырос на 26% к уровню марта прошлого года до 2,74 млрд куб. м. Это следовало из данных «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ГТС) – ENTSOG.

Россия поставляет газ в Европу по транзиту через Украину и по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток» – по второй нитке газ идет на рынок Турции. По ГТС Украины прокачка осуществляется в страны Центральной и Западной Европы, а также в Молдавию. По «Турецкому потоку» газ поставляется в Болгарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Хорватию, а также в Венгрию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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