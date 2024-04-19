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Экспорт газа из России по «Турецкому потоку» остается на рекордном уровне

Ведомости

Российский газ продолжает поставляться по «Турецкому потоку» на рекордных значениях, подсчитал РБК по данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

С 1 по 16 апреля российский «Газпром» поставил по трубопроводу 543,3 млн куб. м газа в Европу – меньше на 16,8% уровня поставок первых двух недель марта, но на 3,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Апрельский результат при этом стал рекордом для аналогичного периода четырех прошлых лет. Максимумы по поставкам на трубопроводе обновляются ежемесячно, отмечает издание. Суммарный экспорт с 1 января по 16 апреля достиг рекордных 4,055 млрд куб. м, что на 40,2% больше, чем год назад.

Рекорды обновляются несмотря на завершение отопительного сезона в Европе. Заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) по итогам сезона составила 58,32%. С 1 апреля ЕС перешел к периоду закачки газа в хранилища.

Объем поставок в период с 1 по 21 марта 2024 г. составлял в среднем 46,2 млн куб. м в сутки. Это в 1,5 раза больше среднесуточной прокачки газа за тот же период 2023 г. и на 13% – среднесуточного показателя марта 2022 г., писали «Ведомости» со ссылкой на ENTSOG.

Транзит российского газа в Европу по ГТС Украины в марте 2024 г. также находился на высоком уровне. Тогда он, по данным «Газпрома», составлял 42,3 млн куб. м в сутки. Этот показатель близок к максимально возможному с технической точки зрения, поскольку прокачка ведется лишь через одну газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» отклоняется украинской стороной. В марте 2023 г. прокачка российского газа по ГТС Украины в среднем составляла 41,2 млн куб. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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