Экспорт газа из России по «Турецкому потоку» остается на рекордном уровне

Транзит российского газа в Европу по ГТС Украины в марте 2024 г. также находился на высоком уровне. Тогда он, по данным «Газпрома», составлял 42,3 млн куб. м в сутки. Этот показатель близок к максимально возможному с технической точки зрения, поскольку прокачка ведется лишь через одну газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» отклоняется украинской стороной. В марте 2023 г. прокачка российского газа по ГТС Украины в среднем составляла 41,2 млн куб. м.