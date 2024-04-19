Экспорт газа из России по «Турецкому потоку» остается на рекордном уровне
С 1 по 16 апреля российский «Газпром» поставил по трубопроводу 543,3 млн куб. м газа в Европу – меньше на 16,8% уровня поставок первых двух недель марта, но на 3,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Апрельский результат при этом стал рекордом для аналогичного периода четырех прошлых лет. Максимумы по поставкам на трубопроводе обновляются ежемесячно, отмечает издание. Суммарный экспорт с 1 января по 16 апреля достиг рекордных 4,055 млрд куб. м, что на 40,2% больше, чем год назад.
Рекорды обновляются несмотря на завершение отопительного сезона в Европе. Заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) по итогам сезона составила 58,32%. С 1 апреля ЕС перешел к периоду закачки газа в хранилища.
Объем поставок в период с 1 по 21 марта 2024 г. составлял в среднем 46,2 млн куб. м в сутки. Это в 1,5 раза больше среднесуточной прокачки газа за тот же период 2023 г. и на 13% – среднесуточного показателя марта 2022 г., писали «Ведомости» со ссылкой на ENTSOG.
Транзит российского газа в Европу по ГТС Украины в марте 2024 г. также находился на высоком уровне. Тогда он, по данным «Газпрома», составлял 42,3 млн куб. м в сутки. Этот показатель близок к максимально возможному с технической точки зрения, поскольку прокачка ведется лишь через одну газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» отклоняется украинской стороной. В марте 2023 г. прокачка российского газа по ГТС Украины в среднем составляла 41,2 млн куб. м.