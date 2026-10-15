Главные заявления Путина на форуме-съезде «Деловой России»

Путин поздравил «Деловую Россию» с ее 25-летием и отметил, что за четверть века организация объединила активный и динамично развивающийся бизнес практически во всех отраслях. «Причем в начале этого пути, на рубеже веков, членами «Деловой России» становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок. Но времена изменились – сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики», – сказал он.