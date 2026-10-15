Главные заявления Путина на форуме-съезде «Деловой России»Президент призвал надежно защитить средства граждан на фондовом рынке
- О «Деловой России»
- О российском бизнесе
- Об инвестициях
- Об аграрной сфере
- Об ударах по российским НПЗ
Президент России Владимир Путин принял участие по видео-конференц-связи в форуме-съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В ходе своего выступления президент заявил, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличив вложения в инновационные компании и перспективные проекты. Он также назвал стимулирование и укрепление фондового рынка одной из задач властей.
«Ведомости» собрали главные заявления российского лидера на съезде «Деловой России».
О «Деловой России»
Путин поздравил «Деловую Россию» с ее 25-летием и отметил, что за четверть века организация объединила активный и динамично развивающийся бизнес практически во всех отраслях. «Причем в начале этого пути, на рубеже веков, членами «Деловой России» становились компании, которые создавались практически с нуля или занимались поставками импортной продукции на отечественный рынок. Но времена изменились – сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики», – сказал он.
Президент подчеркнул, что организация отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом субъекте страны.
Российский лидер сказал, что широкая география «Деловой России» и учет потребностей предпринимателей помогают выстраивать содержательный диалог бизнеса и государства на всех уровнях.
О российском бизнесе
Путин отметил, что российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы.
Президент отметил роль российского бизнеса в помощи бойцам и ветеранам спецоперации, а также их семьям. Глава государства также выделил образовательные, культурные, экологические, волонтерские и благотворительные инициативы компаний. По его словам, бизнес участвует в благоустройстве общественных пространств и реализации мастер-планов развития городов и поселков.
«И конечно, корпоративные демографические программы компаний и предприятий, которые направлены на поддержку работников, семей с детьми», – добавил он.
Глава государства сообщил, что отечественные предприниматели своим трудом доказывают, что их интересы и планы прочно связаны с Россией. «И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – сказал он.
По словам Путина, предприниматели в России стали деятельной частью гражданского общества.
Российский лидер подчеркнул, что бизнес РФ демонстрирует ответственную гражданскую позицию в наше непростое время.
Президент сказал, что бизнес помогает властям РФ донастроить законодательство. Он напомнил, что именно на съезде «Деловой России» 15 лет назад стартовала Национальная предпринимательская инициатива. По словам Путина, с подачи деловых кругов власти начали, например, системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений.
Об инвестициях
Путин заявил, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличив вложения в инновационные компании и перспективные проекты. «Увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – сказал он.
Президент назвал стимулирование и укрепление фондового рынка одной из задач властей. Он отметил, что фондовый рынок России устойчив и надежно функционирует, но задачи по его укреплению более амбициозные. При этом Путин сказал, что средства граждан, привлекаемые на фондовый рынок, должны быть надежно защищены, особенно если речь идет о пенсионных накоплениях.
Российский лидер поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и кабмину проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.
Путин сообщил, что отложенные инвестиционные вычеты были бы реальной поддержкой для бизнеса. Он также отметил, что необходимо определить, в каких объемах возможно предоставление таких вычетов и какие механизмы позволят поддержать бизнес без ущерба для бюджета.
Об аграрной сфере
Путин заявил, что Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок. «За последние годы, по-моему, за 10 лет мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки и вошли в двадцатку самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок», – сказал он.
Президент отметил, что российские аграрии работают эффективно. Он также подчеркнул, что власти России в долгу перед сельхозпроизводителями и должны еще многое сделать для их поддержки.
Об ударах по российским НПЗ
Российский лидер сообщил, что Украина продолжает пытаться наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Но, по его словам, последние атаки не причинили существенного ущерба. Президент отметил, что Киеву следовало оценить последствия, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам. Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать на все украинские атаки по НПЗ, логистическим центрам и энергообъектам.