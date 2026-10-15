Путин высоко оценил гражданскую ответственность бизнеса в непростое время

Глава государства отметил, что в этом отношении предприниматели стали деятельной и активной частью российского гражданского общества. По его словам, российские бизнесмены ежедневно доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией и с ростом благополучия граждан страны. Путин дополнил, что государство продолжит поддерживать деловую активность, вместе с предпринимателями решая самые острые вопросы.