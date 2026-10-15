Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,498+0,41%UTAR8,57+0,47%VEON-RX78-1,14%IMOEX2 389,91-1,3%RTSI898,85-1,08%RGBI111,69+0,3%RGBITR769,79+0,32%
Главная / Политика /

Путин высоко оценил гражданскую ответственность бизнеса в непростое время

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский бизнес демонстрирует гражданскую ответственность в нынешнее непростое время. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Деловая Россия».

«В нынешнее объективно непростое время, российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан», – подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что в этом отношении предприниматели стали деятельной и активной частью российского гражданского общества. По его словам, российские бизнесмены ежедневно доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией и с ростом благополучия граждан страны. Путин дополнил, что государство продолжит поддерживать деловую активность, вместе с предпринимателями решая самые острые вопросы.

Российский лидер 15 октября принял участие в форуме-съезде общероссийской организации «Деловая Россия». Глава государства подключился к мероприятию по видеоконференцсвязи из ситуационного центра Кремля.

Участие президента анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что в ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь