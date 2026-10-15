Путин высоко оценил гражданскую ответственность бизнеса в непростое время
Российский бизнес демонстрирует гражданскую ответственность в нынешнее непростое время. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Деловая Россия».
«В нынешнее объективно непростое время, российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан», – подчеркнул российский лидер.
Глава государства отметил, что в этом отношении предприниматели стали деятельной и активной частью российского гражданского общества. По его словам, российские бизнесмены ежедневно доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией и с ростом благополучия граждан страны. Путин дополнил, что государство продолжит поддерживать деловую активность, вместе с предпринимателями решая самые острые вопросы.
Российский лидер 15 октября принял участие в форуме-съезде общероссийской организации «Деловая Россия». Глава государства подключился к мероприятию по видеоконференцсвязи из ситуационного центра Кремля.
Участие президента анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что в ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества.