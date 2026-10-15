Путин принял участие в съезде «Деловой России»

Участие президента в форуме-съезде ранее анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что в ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества. Ожидаются выступления членов «Деловой России», а также вступительное слово президента. По словам Пескова, мероприятие пройдет в открытом режиме.