Путин принял участие в съезде «Деловой России»
Президент России Владимир Путин принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Глава государства подключился к мероприятию по видеоконференцсвязи из ситуационного центра Кремля.
Участие президента в форуме-съезде ранее анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что в ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества. Ожидаются выступления членов «Деловой России», а также вступительное слово президента. По словам Пескова, мероприятие пройдет в открытом режиме.
12 октября председатель «Деловой России» Алексей Репик в ходе встречи с Путиным представил идею инвестиционного налогового сертификата, который позволит компаниям направлять будущий прирост прибыли на финансирование новых проектов.