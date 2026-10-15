Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,498+0,42%UTAR8,57+0,47%OKEY50,25-1,57%IMOEX2 388,05-1,38%RTSI898,15-1,16%RGBI111,66+0,27%RGBITR769,62+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин принял участие в съезде «Деловой России»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Глава государства подключился к мероприятию по видеоконференцсвязи из ситуационного центра Кремля.

Участие президента в форуме-съезде ранее анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что в ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества. Ожидаются выступления членов «Деловой России», а также вступительное слово президента. По словам Пескова, мероприятие пройдет в открытом режиме.

12 октября председатель «Деловой России» Алексей Репик в ходе встречи с Путиным представил идею инвестиционного налогового сертификата, который позволит компаниям направлять будущий прирост прибыли на финансирование новых проектов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь