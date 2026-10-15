Путин примет участие в форуме-съезде «Деловой России»

В ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества. Ожидаются выступления членов «Деловой России», а также вступительное слово президента. «Повестка дня российского бизнеса очень насыщенная, много спорных моментов, дискуссионных, много конкретных предложений по развитию, по новым инвестиционным циклам», – говорится в сообщении.