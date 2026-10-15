Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,496+0,4%UTAR8,57+0,47%OKEY50,25-1,57%IMOEX2 389,76-1,31%RTSI898,79-1,09%RGBI111,69+0,3%RGBITR769,79+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет участие в форуме-съезде «Деловой России»

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». К мероприятию он подключится из ситуационного центра Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества. Ожидаются выступления членов «Деловой России», а также вступительное слово президента. «Повестка дня российского бизнеса очень насыщенная, много спорных моментов, дискуссионных, много конкретных предложений по развитию, по новым инвестиционным циклам», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в открытом режиме. Кроме того, на 15 октября у Путина запланированы рабочие встречи и совещания, которые будут носить непубличный характер.

12 октября председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с Путиным в Кремле представил идею инвестиционного налогового сертификата, который позволит компаниям направлять будущий прирост прибыли на финансирование новых проектов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её