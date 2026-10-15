Путин поручил кабмину проработать отложенный инвестиционный налоговый вычет

В качестве пилотного направления для применения механизма рассматривается фармацевтическая отрасль. Предполагается, что на реализацию проекта будет отводиться пять лет, после чего в течение следующих пяти лет компания будет возвращать налоги. Новак отметил, что при такой схеме размер предоставляемой поддержки может оказаться значительно меньше дополнительных поступлений налога на прибыль, которые получит государство благодаря успешной реализации проекта.