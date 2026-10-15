Путин поручил кабмину проработать отложенный инвестиционный налоговый вычет

Путин поручил кабмину проработать отложенный инвестиционный налоговый вычетПравительство поддержало инициативу и проработает механизм предоставления
Президент России Владимир Путин намерен поручить правительству проработать возможности введения отложенного инвестиционного налогового вычета для бизнеса. Об этом он заявил на форуме-съезде организации «Деловая Россия».
По его словам, такая мера могла бы стать реальной поддержкой для предпринимателей. При этом необходимо определить возможные объемы вычета и подобрать инструменты, которые позволят стимулировать бизнес без ущерба для бюджета.
Президент подчеркнул, что при разработке механизма важно найти баланс между поддержкой компаний и сохранением бюджетных доходов.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин поддерживает инициативу и намерен проработать механизм его предоставления. По его словам, предлагаемый инструмент предполагает отложенное субсидирование проектов за счет дополнительных налоговых поступлений, которые государство получит в случае их успешной реализации.
В качестве пилотного направления для применения механизма рассматривается фармацевтическая отрасль. Предполагается, что на реализацию проекта будет отводиться пять лет, после чего в течение следующих пяти лет компания будет возвращать налоги. Новак отметил, что при такой схеме размер предоставляемой поддержки может оказаться значительно меньше дополнительных поступлений налога на прибыль, которые получит государство благодаря успешной реализации проекта.
12 октября председатель «Деловой России» Алексей Репик представил Путину идею инвестиционного налогового сертификата, который позволит компаниям направлять будущий прирост прибыли на финансирование новых проектов. По словам Репика, предлагаемый механизм предусматривает, что предприятие вкладывает средства в расширение производственных мощностей или автоматизацию, а после подтверждения затрат получает налоговый сертификат. Его размер, по его мнению, может составить, например, половину суммы инвестиций.
2 октября Новак сообщил, что правительство начало работу по запуску нового инвестиционного цикла.