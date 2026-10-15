Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл

Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный циклДля этого необходимо увеличить вложения в инвестпроекты, подчеркнул президент
Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличив вложения в инновационные компании и перспективные проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Деловая Россия».
«Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – сказал глава государства.
13 октября зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что инвестиции в России значительно выросли с 2021 по 2024 г. По его словам, сейчас инвестиции остаются вблизи достигнутых исторических максимумов.
30 сентября Путин также подчеркнул, что инвестиционному циклу в России необходимо дать новый импульс. Об этом президент заявлял на первом пленарном заседании ГД девятого созыва.
Согласно исследованию Национального рейтингового агентства (НРА) «Регионы России в ожидании нового цикла инвестиций. XIV ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России» за сентябрь, с которым ознакомились «Ведомости», инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии 2026 г. показали худшую динамику за 10 лет. По оценкам аналитиков на основе данных Росстата, инвестиции за этот период упали в двух третях регионов страны (62 субъектах). По итогам 2025 г. спад фиксировался в 49 регионах против 36 в 2024 г. Близкий результат за последние 10 лет наблюдался только в 2016 г. – тогда 48 регионов сократили инвестиции, а 37 нарастили.