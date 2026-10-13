В ЦБ заявили о росте инвестиций в России
Инвестиции в России значительно выросли с 2021 по 2024 г., заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, выступая на заседании рабочей группы по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
По его словам, сейчас инвестиции остаются достигнутых исторических максимумов.
По вопросу ВВП Заботкин сказал, что прирост показателя по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего, поскольку экономика находится в состоянии полной занятости.
8 октября первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что достичь капитализации фондового рынка России в 66% ВВП к 2030 г., как озвучивал президент РФ Владимир Путин в начале 2024 г., не получается. Банк России вместе с Минфином прорабатывает вопрос и пытается сделать дополнительный прогноз относительно фондового рынка.
1 июля вице-премьер РФ Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России заявил, что доля инвестиций в структуре валового внутреннего продукта России после восстановления инвестиционного цикла должна вырасти до 28%.