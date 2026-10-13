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Главная / Экономика /

В ЦБ заявили о росте инвестиций в России

Наталья Захарова

Инвестиции в России значительно выросли с 2021 по 2024 г., заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, выступая на заседании рабочей группы по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

По его словам, сейчас инвестиции остаются достигнутых исторических максимумов.

По вопросу ВВП Заботкин сказал, что прирост показателя по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего, поскольку экономика находится в состоянии полной занятости.

8 октября первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что достичь капитализации фондового рынка России в 66% ВВП к 2030 г., как озвучивал президент РФ Владимир Путин в начале 2024 г., не получается. Банк России вместе с Минфином прорабатывает вопрос и пытается сделать дополнительный прогноз относительно фондового рынка.

1 июля вице-премьер РФ Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России заявил, что доля инвестиций в структуре валового внутреннего продукта России после восстановления инвестиционного цикла должна вырасти до 28%. 

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