В ЦБ заявили о росте инвестиций в России

8 октября первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что достичь капитализации фондового рынка России в 66% ВВП к 2030 г., как озвучивал президент РФ Владимир Путин в начале 2024 г., не получается. Банк России вместе с Минфином прорабатывает вопрос и пытается сделать дополнительный прогноз относительно фондового рынка.