ЦБ: капитализация фондового рынка России не сможет выйти в 66% ВВП к 2030 году

«Я даже боюсь, что если реализовать все те меры, которые мы сегодня предлагаем, тоже не достигнем показателя. Конечно, нужны какие-то просто, если его оставлять, колоссальные выходы на рынок», – сказал он в ходе общественных обсуждений проекта Основных направлений развития финрынка на 2027–2029 гг (цитата по «Интерфаксу»).