ЦБ: капитализация фондового рынка России не сможет выйти в 66% ВВП к 2030 году
Достичь капитализации фондового рынка России в 66% ВВП к 2030 г. не получается. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
«Я даже боюсь, что если реализовать все те меры, которые мы сегодня предлагаем, тоже не достигнем показателя. Конечно, нужны какие-то просто, если его оставлять, колоссальные выходы на рынок», – сказал он в ходе общественных обсуждений проекта Основных направлений развития финрынка на 2027–2029 гг (цитата по «Интерфаксу»).
Банк России вместе с Минфином прорабатывает вопрос и пытается сделать дополнительный прогноз относительно фондового рынка.
29 февраля 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка к 2030 г. может увеличиться вдвое по сравнению с текущим уровнем. Она должна составить 66% ВВП.
27 мая министр финансов Антон Силуанов прокомментировал цель. Он заявил, что в нынешних условиях это «довольно амбициозная задача». Министр отметил, что суммарная капитализация рынка складывается из стоимости отдельных компаний, которая определяется решениями миллионов инвесторов. «По сути, мы пытаемся повлиять на поведение огромного количества компаний и инвесторов одновременно», – сказал он.