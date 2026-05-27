RTSI1 134,17-0,86%RGBI118,87-0,2%CNY Бирж.10,469-1,3%IMOEX2 580,25-0,69%RGBITR781,54-0,16%
Главная / Финансы /

Силуанов: капитализация фондового рынка РФ должна достичь 66% ВВП к 2030 году

К 2030 г. капитализация российского фондового рынка должна вырасти до 66% ВВП, заявил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов. Соответствующую цель ранее поставил президент России Владимир Путин.

По словам Силуанова, в нынешних условиях это «довольно амбициозная задача». Он отметил, что суммарная капитализация рынка складывается из стоимости отдельных компаний, которая определяется решениями миллионов инвесторов. «По сути, мы пытаемся повлиять на поведение огромного количества компаний и инвесторов одновременно», – сказал глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что ключевым фактором развития фондового рынка остается доверие инвесторов. По его словам, власти намерены обеспечить последовательность действий государства в этой сфере. Министр также заявил, что главной целью является создание «эффективного, глубокого и ликвидного» фондового рынка, где граждане смогут приумножать сбережения, а компании – привлекать инвестиции для развития.

В марте Силуанов сообщал, что российские граждане начали активнее вкладываться в инструменты финансового рынка, переходя от сбережений в банках к инвестированию. Он уточнил, что сейчас основным инструментом сбережения является вклад в банки. По мере того как процентные ставки будут снижаться, интерес людей и возможность заработать перейдут от сбережений в финансовых организациях к фондовому рынку. 

Читайте также:ЦБ хочет разобраться, почему состоятельные люди не инвестируют в рынок капитала
