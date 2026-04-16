ЦБ хочет разобраться, почему состоятельные люди не инвестируют в рынок капитала
Есть фундаментальные причины, по которым люди с большими деньгами не инвестируют в рынок капитала в России и эмитенты не выходят на него искать средства. С ними необходимо разобраться. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Мосбиржи.
«Люди с большими деньгами предпочитают инвестиции, где они контролируют, принимают решения, понимают все риски. Значит, на публичном рынке защита должна быть не меньше, чем когда люди вкладывают свои деньги в компании, которые они контролируют», – подчеркнула она.
Глава Центробанка указала, что эти права должны быть «железобетонными».
В сентябре 2025 г. Набиуллина сообщила, что около 50 компаний хотят выйти на рынок капитала в России. Она отметила, что этого все равно мало, чтобы выполнить задачу президента РФ Владимира Путина и развивать фондовый рынок.
По мнению главы Центробанка, чтобы люди покупали ценные бумаги, помимо ставки и финансовых показателей права инвесторов должны быть защищены и гарантированы.