Что рассказали Набиуллина, Решетников и Силуанов о бюджете, ставке и IPO

Наивно полагать, что при высокой инфляции в стране будут более низкие ставки. По словам Набиуллиной, это положение, напротив, будет наиболее дорогостоящим для населения, компаний и экономики в целом. Страны с доступными кредитами и низкими ставками – это страны с низкой инфляцией.