Что рассказали Набиуллина, Решетников и Силуанов о бюджете, ставке и IPO

Что рассказали Набиуллина, Решетников и Силуанов о бюджете, ставке и IPOГлава Минфина заверил, что наблюдаемый дефицит будет выровнен в течение года
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выступили в рамках Биржевого форума Московской биржи.
«Ведомости» собрали главные заявления спикеров об инфляции, бюджете и валютном курсе.
Что сказала глава Центробанка
Наивно полагать, что при высокой инфляции в стране будут более низкие ставки. По словам Набиуллиной, это положение, напротив, будет наиболее дорогостоящим для населения, компаний и экономики в целом. Страны с доступными кредитами и низкими ставками – это страны с низкой инфляцией.
В современной России впервые не хватает рабочей силы. Такое положение стало новой реальностью для властей и бизнеса.
Свидетельствами перегрева экономики сейчас стало падение уровня безработицы до 2% и разгон инфляции до 10%. Глава регулятора отметила, что нужно обращать внимание на эти факторы, а не на высокие темпы роста.
Банк России не стремится к инфляции в 4% любой ценой. Так она прокомментировала прогноз ЦБ в 4,5–5,5%. Он, по словам Набиуллиной, учитывает временный всплеск инфляции в начале 2026 г.
При этом ЦБ не отказался от цели подвести черту после пяти лет высокой инфляции в 2026 г.
Что сказал глава Минфина
Дефицит федерального бюджета РФ будет выровнен в течение года. Ведомство ожидает достижения своих плановых кассовых значений.
Не нужно «пугаться» дефицита бюджета, так как он был предсказуем. «Доходы у нас чуть подпали в I квартале, потому что нефтегазовые доходы снизились, все знают, какая цена на конъюнктуру сложилась на энергетическом рынке», – уточнил министр.
Минфин израсходовал чуть менее 500 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в начале текущего года.
Минфин хотел бы, чтобы валютный курс был предсказуем, как и действия участников внешнеэкономической деятельности, финансового рынка. Ведомство не пытается извлечь выгоду из курсов.
Правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о более раннем возобновлении валютных операций в рамках бюджетного правила. При этом власти не будут отказываться от бюджетного правила.
Минфин заинтересован в том, чтобы государственные компании обладали «частным духом», выходили на IPO и SPO. Силуанов анонсировал подобные предложения и в 2026 г., а также напомнил о размещении Дом.РФ в качестве хорошего примера.
Что сказал министр экономического развития
Процесс снижения процентных ставок в России будет более медленным, чем хотелось бы.
Валютный курс в стране будет более крепким, «чем многим бы хотелось», в течение нескольких лет.
Крепкий валютный курс станет для экономики РФ структурным вызовом. Для его преодоления необходима будет гибкость рынка труда, банкротства, перетока ресурсов.
На пленарном заседании форума основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков также отметил, что в 2026 г. корпорация хочет вывести на IPO гостиничный бизнес «Космос» и медицинский бизнес «Медси».