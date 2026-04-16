Экономика

Что рассказали Набиуллина, Решетников и Силуанов о бюджете, ставке и IPO

Глава Минфина заверил, что наблюдаемый дефицит будет выровнен в течение года
Валерия Хлобыстова
Михаил Метцель / ТАСС

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выступили в рамках Биржевого форума Московской биржи.

«Ведомости» собрали главные заявления спикеров об инфляции, бюджете и валютном курсе.

Что сказала глава Центробанка

  • Наивно полагать, что при высокой инфляции в стране будут более низкие ставки. По словам Набиуллиной, это положение, напротив, будет наиболее дорогостоящим для населения, компаний и экономики в целом. Страны с доступными кредитами и низкими ставками – это страны с низкой инфляцией.

  • В современной России впервые не хватает рабочей силы. Такое положение стало новой реальностью для властей и бизнеса.

  • Свидетельствами перегрева экономики сейчас стало падение уровня безработицы до 2% и разгон инфляции до 10%. Глава регулятора отметила, что нужно обращать внимание на эти факторы, а не на высокие темпы роста.

  • Банк России не стремится к инфляции в 4% любой ценой. Так она прокомментировала прогноз ЦБ в 4,5–5,5%. Он, по словам Набиуллиной, учитывает временный всплеск инфляции в начале 2026 г.

  • При этом ЦБ не отказался от цели подвести черту после пяти лет высокой инфляции в 2026 г.

Что сказал глава Минфина

  • Дефицит федерального бюджета РФ будет выровнен в течение года. Ведомство ожидает достижения своих плановых кассовых значений.

  • Не нужно «пугаться» дефицита бюджета, так как он был предсказуем. «Доходы у нас чуть подпали в I квартале, потому что нефтегазовые доходы снизились, все знают, какая цена на конъюнктуру сложилась на энергетическом рынке», – уточнил министр.

  • Минфин израсходовал чуть менее 500 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в начале текущего года. 

  • Минфин хотел бы, чтобы валютный курс был предсказуем, как и действия участников внешнеэкономической деятельности, финансового рынка. Ведомство не пытается извлечь выгоду из курсов.

  • Правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о более раннем возобновлении валютных операций в рамках бюджетного правила. При этом власти не будут отказываться от бюджетного правила.

  • Минфин заинтересован в том, чтобы государственные компании обладали «частным духом», выходили на IPO и SPO. Силуанов анонсировал подобные предложения и в 2026 г., а также напомнил о размещении Дом.РФ в качестве хорошего примера.

Что сказал министр экономического развития

  • Процесс снижения процентных ставок в России будет более медленным, чем хотелось бы.

  • Валютный курс в стране будет более крепким, «чем многим бы хотелось», в течение нескольких лет.

  • Крепкий валютный курс станет для экономики РФ структурным вызовом. Для его преодоления необходима будет гибкость рынка труда, банкротства, перетока ресурсов.

  • На пленарном заседании форума основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков также отметил, что в 2026 г. корпорация хочет вывести на IPO гостиничный бизнес «Космос» и медицинский бизнес «Медси».

Новости СМИ2
