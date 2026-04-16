Набиуллина: ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в 4% к концу года
Центральный банк России не стремится «любой ценой» достичь инфляции в 4% к концу 2026 г. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Биржевом форуме Мосбиржи.
«Мы сейчас еще можем принять решения, которые могут привести инфляцию к низким значениям, но мы не считаем это целесообразным», – отметила она.
Набиуллина подчеркнула, что Центробанк интересует именно устойчивая инфляция, которая ожидается вблизи 4% ко второй половине текущего года. По ее словам, бюджетный импульс как проинфляционный фактор пока значимо не ослабевает. Регулятор находится в тесном контакте с правительством.
Глава ЦБ обратила внимание, что проинфляционные риски наблюдаются и со стороны внешних условий. Она напомнила, что аналитики обсуждают возможные последствия дальнейших перебоев поставок через Ормузский пролив. Многие ожидают глобальной инфляции, а центральные банки в мире предусматривают более жесткую денежно-кредитную политику или медленное смягчение.
26 февраля Центробанк спрогнозировал возвращение инфляции к 4% во втором полугодии 2026 г. Согласно данным регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году снизится до 4,5–5,5%.
9 апреля советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что регулятор будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на заседании в апреле. На решение будут влиять данные Росстата по инфляции за март. Проинфляционным риском стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Устойчивые параметры инфляции сохраняются в диапазоне 4–5%.