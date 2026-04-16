Набиуллина: ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в 4% к концу года

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк интересует именно устойчивая инфляция, которая ожидается вблизи 4% ко второй половине текущего года. По ее словам, бюджетный импульс как проинфляционный фактор пока значимо не ослабевает. Регулятор находится в тесном контакте с правительством.