Банк России в апреле оценит целесообразность снижения ставки
Он уточнил, что на решение Центробанка будут влиять данные Росстата по инфляции за март. Проинфляционным риском также стала эскалация конфликта между Израилем, США и Ираном. Устойчивые параметры инфляции сохраняются в диапазоне 4-5%. В феврале рост цен замедлился после временного ускорения в январе. Тремасов рассказал, что на заседании совета директоров регулятора в марте звучали мнения, что устойчивая инфляция ближе к 4%.
Он указал на влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику России. Рост цен на нефть, удобрения и другие товары чреват ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах. В будущем это может повысить инфляционное давление и в РФ.
20 марта совет директоров ЦБ принял решение опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Соответствующее решение совпало с ожиданиями опрошенных «Ведомостями» экспертов: 20 из 23 аналитиков прогнозировали снижение ставки до 15%, еще двое ожидали более значительного уменьшения до 14,5%.
Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке назначено на 24 апреля. 23 марта заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что текущий прогноз регулятора предполагает достаточно существенное снижение ставки.