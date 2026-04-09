Банк России в апреле оценит целесообразность снижения ставки

Центральный банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на заседании в апреле. Может быть предложена и пауза. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что на решение Центробанка будут влиять данные Росстата по инфляции за март. Проинфляционным риском также стала эскалация конфликта между Израилем, США и Ираном. Устойчивые параметры инфляции сохраняются в диапазоне 4-5%. В феврале рост цен замедлился после временного ускорения в январе. Тремасов рассказал, что на заседании совета директоров регулятора в марте звучали мнения, что устойчивая инфляция ближе к 4%.

Он указал на влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику России. Рост цен на нефть, удобрения и другие товары чреват ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах. В будущем это может повысить инфляционное давление и в РФ.

20 марта совет директоров ЦБ принял решение опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Соответствующее решение совпало с ожиданиями опрошенных «Ведомостями» экспертов: 20 из 23 аналитиков прогнозировали снижение ставки до 15%, еще двое ожидали более значительного уменьшения до 14,5%.

Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке назначено на 24 апреля. 23 марта заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что текущий прогноз регулятора предполагает достаточно существенное снижение ставки.

