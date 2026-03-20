Банк России снизил ключевую ставку до 15%

В резюме ЦБ по итогам обсуждения ключевой ставки 13 февраля говорилось, что для стабильного возвращения инфляции к целевому уровню в 2027 г. может понадобиться более высокая средняя ключевая ставка по сравнению с предыдущими прогнозами. Значимым для регулятора фактором для определения уровня ключевой ставки эксперты называли пересмотр бюджетного правила. Министр финансов Антон Силуанов конце февраля сообщил, что его параметры планируется ужесточить, отметив, что речь идет о снижении базовой цены. Центробанк, в свою очередь, предупредил, что в случае если изменение параметров, в том числе базовой цены, не приведет к снижению расходов, а лишь к увеличению заимствований, то это потребует более сдержанного кредитования экономики, т. е. более медленного снижения ключевой ставки и более жесткой ДКП.