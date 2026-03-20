Банк России снизил ключевую ставку до 15%Инфляция продолжает снижаться после резкого всплеска в начале года
По итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Такой шаг регулятора совпал с ожиданиями экономистов, опрошенных «Ведомостями»: подавляющее большинство аналитиков – 20 из 23 – прогнозировали снижение до 15%, еще двое ожидали более существенное уменьшение до 14,5%.
Темпы роста цен замедлились в феврале после их кратковременного повышения в январе, пишет ЦБ в релизе. Базовый уровень инфляции сохраняется в пределах 4-5% в годовом исчислении, подчеркнул регулятор, хотя внешние факторы создают повышенную неопределенность. При сохранении текущего курса денежно-кредитной политики Центробанк ожидает, что в 2026 г. годовая инфляция составит 4,5-5,5%: во второй половине года она стабилизируется около 4%, а с 2027 г. выйдет на целевой уровень.
Преобладающими на среднесрочную перспективу остаются проинфляционные риски, которые связаны с ухудшением состояния мировой экономики, ростом глобального ценового давления из-за геополитической напряженности, возможным отклонением российской экономики от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, перечисляет ЦБ. Постепенно отечественная экономика выходит на траекторию стабильного развития, отметили в регуляторе. Дезинфляционные риски связаны преимущественно с возможным более резким снижением внутреннего спроса, указали там.
В дальнейшем Банк России будет принимать решения о возможном снижении ключевой ставки на основе нескольких критериев: стабильности замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и анализа внешних и внутренних рисков.
За период с 11 по 16 марта Росстат зафиксировал рост потребительских цен на 0,08%, что ниже показателя предыдущей недели, который составлял 0,11%. С начала марта инфляция составила 0,22%, а с начала года — 2,59%. При этом годовая инфляция к середине марта незначительно выросла до 5,91%.
Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 13,1% с 13,7% в январе. Оценка наблюдаемой населением инфляции сохраняется четвертый месяц подряд. С ноября 2025 г. по февраль текущего года показатель остается на уровне 14,5%. Инфляционные ожидания у участников опроса без сбережений в феврале опустились до 14,2% с 15,2% месяцем ранее, у респондентов со сбережениями – до 11,5% с 12%. Оценка наблюдаемой инфляции у россиян без сбережений в феврале выросла до 16% с 15,9% в январе, со сбережениями – сократилась до 12,9% с 13,2%.
Экономическая активность демонстрирует противоречивые сигналы. Индекс бизнес-климата (ИБК) опустился в отрицательную зону до -0,1 пункта, а текущие оценки предприятий достигли трехлетнего минимума в -9,4 пункта. Для сравнения, в январе показатель был положительным — 1,5 пункта, а текущие оценки тогда составляли −4,3 пункта. При этом ожидания предприятий на ближайшие три месяца растут: в марте они достигли 9,6 пункта — против 8,3 пункта в феврале.
Определенный всплеск инфляции в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь, сказал 12 февраля министр экономического развития Максим Решетников. 25 февраля он заявил, что инфляционный скачок начала 2026 г. пройден. Министр пояснил, что влияние изменений в налогах оказалось существенно меньше, чем предполагалось. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 5 марта также говорила, что ускорение инфляции в январе 2026 г. было ожидаемым, но сейчас наблюдается снижение темпов роста цен.
В резюме ЦБ по итогам обсуждения ключевой ставки 13 февраля говорилось, что для стабильного возвращения инфляции к целевому уровню в 2027 г. может понадобиться более высокая средняя ключевая ставка по сравнению с предыдущими прогнозами. Значимым для регулятора фактором для определения уровня ключевой ставки эксперты называли пересмотр бюджетного правила. Министр финансов Антон Силуанов конце февраля сообщил, что его параметры планируется ужесточить, отметив, что речь идет о снижении базовой цены. Центробанк, в свою очередь, предупредил, что в случае если изменение параметров, в том числе базовой цены, не приведет к снижению расходов, а лишь к увеличению заимствований, то это потребует более сдержанного кредитования экономики, т. е. более медленного снижения ключевой ставки и более жесткой ДКП.
Шаг в 50 б.п. выглядит оправданным с учетом возвращения инфляции в феврале-марте к темпам около 4% в пересчете на год, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин: данные об экономической активности в начале года и опросы предприятий говорят о сохранении сдержанных темпов роста экономики, снижении напряжения на рынке труда. С учетом того, что правительство, судя по всему, рассматривает снижение базовой цены бюджетного правила вместе со снижением расходов бюджета, это может создать дополнительный дезинфляционный импульс, говорит эксперт.
Но Банк России может скорректировать свой сигнал о будущих решениях в сторону более осторожного на фоне резкого роста глобальных цен на энергоносители, отмечает Рапохин. Если текущий кризис затянется, это может привести к более высокой инфляции в мире, что повлияет и на внутренние цены. В таком случае ЦБ придется в ближайшие годы снижать ставку более плавным темпом, чем заложено в текущие оценки регулятора (текущие прогнозы ЦБ предполагают, что ключевая ставка опустится ниже 10% уже в следующем году), резюмирует эксперт.
Планы Минфина могут удержать Банк России от более решительного шага в 1 п. п. и способствовать ужесточению сигнала, говорил главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко.