Решетников: инфляция в начале года выросла из-за повышения НДС и переноса цен

«Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь – плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).