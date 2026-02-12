Решетников: инфляция в начале года выросла из-за повышения НДС и переноса цен
Инфляция в России выросла в начале 2026 г. на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС), а также переноса роста цен в категории продовольственных товаров с декабря на январь. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по экономической политике.
«Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь – плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом, по словам Решетникова, в течение последней недели в России зафиксировано некоторое замедление инфляции.
11 февраля Росстат отмечал, что инфляция в России снизилась до 0,13% на неделе с 3 по 9 февраля. В период с 27 января по 2 февраля показатель составлял 0,2%.
8 февраля председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что состояние российской экономики в первую очередь оценивается как устойчивое. Премьер-министр напомнил, что страна уже приступила к борьбе с инфляцией, из-за которой темпы экономического роста стали меньше.