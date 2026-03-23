Прогноз ЦБ предполагает значительное снижение ключевой ставки

20 марта совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Решение регулятора совпало с ожиданиями опрошенных «Ведомостями» экспертов: 20 из 23 аналитиков прогнозировали снижение ключевой ставки до 15%, еще двое ожидали более значительного уменьшения до 14,5%.