Прогноз ЦБ предполагает значительное снижение ключевой ставки
Текущий прогноз Центрального банка России предполагает достаточно существенное снижение ключевой ставки. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
«На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки», – уточнил Заботкин (цитата по ТАСС).
Он добавил, что высокая ключевая ставка снизила инфляцию в России с 10% в годовом выражении до менее 6%.
20 марта совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Решение регулятора совпало с ожиданиями опрошенных «Ведомостями» экспертов: 20 из 23 аналитиков прогнозировали снижение ключевой ставки до 15%, еще двое ожидали более значительного уменьшения до 14,5%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что ключевая ставка была снижена до 15% годовых из-за замедления роста цен в феврале. По ее словам, экономика приближается к траектории сбалансированного роста.