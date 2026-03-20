Набиуллина объяснила, почему ставку снизили до 15% годовых
Ключевая ставка была снижена до 15% годовых в связи с замедлением роста цен в феврале. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста», – сказал она.
20 марта совет директоров ЦБ снизил ключевую процентную ставку на 50 б. п. до 15%. Это седьмое снижение подряд. Как отметили в регуляторе, темпы роста цен замедлились в феврале после их кратковременного повышения в январе, а базовый уровень инфляции сохраняется в пределах 4-5% в годовом исчислении.
При этом в ЦБ указали, что внешние факторы создают повышенную неопределенность. Центробанк ожидает, что в 2026 г. годовая инфляция составит 4,5-5,5%: во второй половине года она стабилизируется около 4%, а с 2027 г. выйдет на целевой уровень.