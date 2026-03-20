Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

Набиуллина объяснила, почему ставку снизили до 15% годовых

Ведомости

Ключевая ставка была снижена до 15% годовых в связи с замедлением роста цен в феврале. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста», – сказал она.

20 марта совет директоров ЦБ снизил ключевую процентную ставку на 50 б. п. до 15%. Это седьмое снижение подряд. Как отметили в регуляторе, темпы роста цен замедлились в феврале после их кратковременного повышения в январе, а базовый уровень инфляции сохраняется в пределах 4-5% в годовом исчислении.

При этом в ЦБ указали, что внешние факторы создают повышенную неопределенность. Центробанк ожидает, что в 2026 г. годовая инфляция составит 4,5-5,5%: во второй половине года она стабилизируется около 4%, а с 2027 г. выйдет на целевой уровень.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её