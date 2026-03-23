Банк России продолжит снижение ставки в апреле

ЦБ сохранил мягкий сигнал: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В то же время оно не будет автоматическим, подчеркнула Набиуллина. Это обусловлено тем, что значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и с будущими параметрами бюджета. «Нам может потребоваться время, для того чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация», – подчеркнула Набиуллина.