Банк России продолжит снижение ставки в апреле

Банк России продолжит снижение ставки в апрелеРегулятор на заседании в пятницу снизил ее седьмой раз подряд
Банк России продолжил цикл аккуратного снижения ставки, начавшийся в середине прошлого года. На заседании 20 марта совет директоров решил опустить ее седьмой раз подряд – на 50 базисных пунктов (б. п.) до 15%, что совпало с ожиданиями экономистов, опрошенных «Ведомостями». При принятии решения Банк России рассматривал несколько сценариев, включая сохранение ставки и снижение на 100 б. п., отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
ЦБ сохранил мягкий сигнал: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В то же время оно не будет автоматическим, подчеркнула Набиуллина. Это обусловлено тем, что значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и с будущими параметрами бюджета. «Нам может потребоваться время, для того чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация», – подчеркнула Набиуллина.